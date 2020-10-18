شكرا لمتابعة خبر عن السعوديون ثالث أسعد شعوب الأرض لعام 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف دراسة حديثة عن ارتفاع الشعور بالسعادة لدى الشعب السعودي ، إذ احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب أسعد شعوب الأرض لعام 2020 .

ووفقاً للدراسة القائمة على استطلاع الرأس من شركة الأبحاث العالمية " إبسوس " فجاءت المملكة في المرتبة الثالثة متفوقة على بريطانيا وألمانيا وفرنسا من حيث الرفاهية والسعادة على الرغم من جائحة كورونا .

وجاء ترتيب الدول وفقاً للدراسة على حسب السعادة كالتالي : الصين ، هولندا ، السعودية ، فرنسا ، كندا ، أستراليا ، بريطانيا ، السويد ، ألمانيا ، بلجيكا .