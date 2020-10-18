شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول تعليق من زوار المسجد النبوي بعد أداء أول صلاة في الروضة الشريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أبدى زوار المسجد النبوي عن سعادتهم، بعد أدائهم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما والصلاة في الروضة الشريفة.
وأثنى زوار المسجد النبوي على حسن المعاملة من قبل المنظمين، وغياب الازدحام، وأشادوا بالدقة العالية في التنظيم.
يجدر الإشارة إلى أن الفوج الأول من المصلين أدى الصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي، صباح اليوم، ضمن المرحلة الثانية من عودة العمرة.
وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي، قد نفذت تجربتين فرضيتين لدخول الزوار للسلام على النبي والصلاة في الروضة الشريفة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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