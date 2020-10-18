شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة "وفاء لمعلمي" بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مبادرة " وفاء لمعلمي " لتكريم ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين والتي نفذتها وحدة الشراكة بعسير "ارتقاء" ومكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين.

واستهلت الاحتفال مديرة وحدة الشراكة المجتمعية بتعليم المنطقة حنان بامشيع بنبذة تعريفية عن المبادرة وأهدافها.

تلا ذلك كلمة لمدير عام التعليم سعد الجوني أشاد فيها بالجهود الكبيرة والتضحيات التي قدمها المعلمون والمعلمات لتذليل الصعوبات ورقي العملية التعليمية وتطويرها.

وأضاف : إن تكريم ذوي المتوفين ماهو إلا اعترافًا بما قدمه ذويهم من جهود جبارة في نهضة التعليم.

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وقدمت مشرفة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالشعف منال اليزيدي أبياتا من الشعر العربي بعنوان "وقفة إجلال" أشادت من خلالها بالدور الذي قدمه المعلمين والمعلمات المتوفين.

وبعد ذلك قدم مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سفر البريدي، كلمة أثنى فيها على ما بذله المعلمين والمعلمات المتوفين طيلة مسيرة حياتهم داعيا الله لهم بالمغفرة والجزاء الحسن.

ثم شرح توضيحي للمبادرة ألقته رئيسة الشؤون المدرسية بمكتب التعليم في بللحمر جواهر الشهراني بعنوان " وفاء لمعلمي" ، فكلمة لمديرة مكتب وفاء بتعليم المنطقة عائشة مبارك أشارت من خلالها إلى الجهود التي قدمها المعلمون والمعلمات المتوفين ، وأبرز البرامج التي يقدمها المكتب لهذه الفئة وذويها، فأبيات من الشعر للشاعر حسين محمد معتق بعنوان "شجن" ألقتها الطالبة أطياف بنت المعلم المتوفى مسعود آل قضعان ، ثم بطاقة إهداء من منسوبي وحدة ارتقاء بعنوان "همسات وفاء" قدمها مشرف وحدة تطوير المدارس بتعليم عسير عارف الشهري تتمثل في " وقف في مكة المكرمة " للمتوفين ، " وداع وفاء وهمسات ارتقاء " لمشرف الشراكة بمكتب تعليم خميس مشيط وأخصائي التقويم علي القرني .

كما شارك ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين بكلمات وفاء اعترافا بالجميل وتصديقا لما قدموه في أعمالهم.

واختتم الحفل بتكريم ذوي المعلمين والمعلمات المتوفين والجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.