الخارجية تُعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للسفر لهذه الدول

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل الإلكتروني للعالقين داخل فلسطين والراغبين بالسفر للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم.

وقالت الخارجية في بيان لها إن باب التسجيل للسفر مفتوح إلى كل من السعودية، والإمارات، وتركيا، وسلطنة عمان فقط.

وبينت أن على كل من يرغب بالسفر إلى تلك الدول الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط اضغط هنا

ونوهت إلى أن المنصة فتحت للتسجيل ابتداءاً من الساعة 11 من صباح اليوم، وستغلق في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020.

ولفتت إلى أن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى تلك الدول في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.