بالصور.. دخول المصلين في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وَفْق الطاقات الاستيعابية

شهد المسجد النبوي فجر اليوم الأحد، عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، عبر المواعيد المجدولة وَفْق الطاقات الاستيعابية للروضة.

يأتي ذلك إثر صدور الموافقة الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة والزيارة بنسبة 75٪ من إجمالي الطاقة التشغيلية وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان .

وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وعدد من الجهات الأمنية برفع درجة الجاهزية وكامل الاستعدادات لخدمة الزوار والمصلين وَفْق أعلى معايير الجودة في تقديم الخِدْمات، إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية، وأجهزة تعقيم مخصصة لتعقيم أروقة وأرضيات و سجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان.

وتتيح المرحلة الثانية الحصول على أربعة أنواع من التصاريح وهي أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب الخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعدادًا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى؛ حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة ، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

Advertisements

وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي- بحسب «واس».

من جانب ثانٍ فقد كشفت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة بأن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى وصل إلى 54.000 معتمر، بلغت نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة 94%، مؤكدة عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في كامل المرحلة ولله الحمد، وأشارت إلى أن متوسط وقت أداء العمرة بداية من نقطة التجمع وحتى العودة إليها وصل إلى 1:42 ساعة تقريبًا وسُجل متوسط وقت الطواف 19 دقيقة.

ووصل إجمالي أعداد المسجلين في تطبيق «اعتمرنا» منذ اطلاقه بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية يوم السبت 30 صفر 1442هـ الموافق 17 أكتوبر 2020م إلى مليون و200 ألف مستفيد.

وبلغ عدد التصاريح التي أصدرتها الوزارة لأداء مناسك العمرة إلى أكثر من 600 ألف تصريح، وفي حين وصل عدد تصاريح الصلاة في الحرم المكي إلى أكثر من 155 ألف تصريح، أما عن التصاريح الصادرة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتجاوزت الـ 21 ألف تصريح، فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة للصلاة في الروضة الشريفة إلى أكثر من 30 ألف تصريح.

اقرأ أيضًا:

وزارة الحج تعلن بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة

لسلامة قاصدي المسجد النبوي.. السديس يدشّن الروبوت الآلي الذكي للتعقيم والوقاية

بالصور.. مصلون يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام مع بدء المرحلة الثانية من عودة العمرة

