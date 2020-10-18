«الموارد البشرية» توضح طريقة حل مشكلة تعديل تاريخ تغيب العامل

أوضحت وزارة الموارد البشرية، آلية حلّ مشكلة إثبات تاريخ تغيب العامل عن المنشأة في حالة اختلاف تاريخ التغيب الفعلي عن المثبت رسميًا لديها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع «تويتر»، إنّه في تلك الحالة (تسجيل بلاغ على موقع الوزارة بيوم مختلف عن تاريخ تغيب العامل) يتم الدخول على خدمة بلاغ التغيب عبر الرابط

Advertisements

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه، «كيف يتم حساب مدة بلاغ التغيب إذا تغيب العامل من يوم الخميس وتم تسجيل البلاغ على الموقع يوم السبت وتمّ تسجيل بالموقع انه تغيب من يوم الخميس.. هل تحسب المده من تاريخ الخميس او السبت؟».

اقرأ أيضًا

وزارة الموارد البشرية: توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين