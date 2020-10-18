كيف يمكنك الاستخدام المتميز لـ «منصة مدرستي» وتطبيق «teams» ؟

«التعليم» تدعو لحضور التدريب الإلكتروني الرابع عشر..
دعت وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني المهني التعليم، اليوم الأحد، لحضور التدريب الإلكتروني المباشر الرابع عشر بعنوان (الاستخدام المتميز لمنصة مدرستي وتطبيق تيمز) وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: «يسر وزارة التعليم دعوتكم اليوم الأحد الساعة الثامنة مساء؛ لحضور التدريب الإلكتروني المباشر الرابع عشر بعنوان: الاستخدام المتميز لمنصة مدرستي وتطبيق teams، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية لـ منصة مدرستي، على الرابط التالي».
وأوضحت التعليم أنّ التدريب يقدمه أستاذة وجدان حسن ميهي، معلمة لغة إنجليزيةـ والمدرب المعتمد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، مشيرة إلى أنَّ الفئة المستهدفة عامة وللمعلمين والمشرفين التربوي.
ونوَّهت الوزارة إلى أنه يتم الدخول إلى التدريب من خلال الباركود أو الروابط المباشرة في تويتر لحساب وزارة التعليم العام.
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