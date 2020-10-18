«التدريب التقني» توضح الفرق بين الانسحاب من الفصل التدريبي والتأجيل وطي القيد

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفرق بين الانسحاب من الفصل التدريبي والتأجيل وطي القيد، مشيرة إلى أنّ «طي القيد» عبارة عن قرار إداري يصدر بحق المتدرب بناءً على رغبته أو نتيجة انقطاعه عن التدريب، بينما «الانسحاب» يطلب فيه المتدرب المنتظم التوقف عن التدريب لفصل تدريبي واحد، أما «التأجيل» هو طلب المتدرب المستجد تأجيل بدء الدراسة إلى الفصل التالي لقبوله.

وأوردت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إنفوجرافًا توعويًا بعنوان «اسألنا» وتضمن سؤالًا مفداه: «ما الفرق بين الانسحاب من الفصل التدريبي والتأجيل وطي القيد في برامج التدريب التقني؟».

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وأجابت المؤسسة العامة للتدريب التقني قائلة:

- طي القيد: قرار إداري يصدر بحق المتدرب بناءً على رغبته أو نتيجة انقطاعه عن التدريب

- الانسحاب: طلب المتدرب المنتظم التوقف عن التدريب لفصل تدريبي واحد.

- التأجيل: طلب المتدرب المستجد تأجيل بدء الدراسة إلى الفصل التالي لقبوله.

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