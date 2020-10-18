صحة عسير تعلن افتتاح أول عيادة متخصصة لتأهيل القلب

بمركز الأمير فيصل بن خالد
أعلنت «صحة عسير» عن افتتاح أول عيادة تخصصية لتأهيل القلب والجهاز التنفسي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب؛ وذلك ضمن خطة صحة عسير لأمراض وجراحة القلب، لتطوير خدمات التأهيل التخصصية بالمنطقة.
وبيَّنت صحة عسير أن هذه العيادة سوف تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمنطقة، وتقليل التكاليف العلاجية لكثير من المستفيدين، وتحسين جودة الحياة لهم؛ حيث تقدم العيادة خدماتها لجميع المرضى الذين يعانون من أمراض القلب المختلفة.
وقد حرصت الإدارة ضمن خطتها لتشغيل العيادة على تدريب العاملين في العيادة عن طريق المختصين بتأهيل أمراض القلب والجهاز التنفسي.
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