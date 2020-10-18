«رتال» للتطوير العمراني تبيع 700 وحدة سكنية خلال 96 ساعة من طرحها

إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة «رتال» للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع «نساج تاون الرياض»، الذي يضم ٧٠٠ وحدة سكنية خلال ٩٦ ساعة فقط من الإعلان عنه، لتؤكد ثقة عملائها بها وجدارة استحقاقها جائزة أفضل مطور على مستوى المملكة حسب تصنيف وزارة الإسكان خلال «ملتقى سكني» ٢٠١٩.

وشكَّل الإغلاق السريع لمبيعات المشروع نجاحًا تفخر به «رتال» ضمن سلسلة إنجازاتها ومشاريعها التي تجاوزت ٥ آلاف وحدة سكنية تميَّزت بالجودة والتصميم.

وأكد المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لـ«رتال» أن هذا الإنجاز الكبير في ظل الظروف الراهنة يُعد تتويجًا للسياسات والمنهجيات المتبعة لتنفيذ أعمال الشركة.

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وقال البريكان: «هذا الإنجاز يسلط الضوء على معايير رتال والتزامها بجودة البناء والشفافية في العمل، التي تصب في مصلحة العملاء، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهي تنبع من حرص رتال على ترسيخ الشراكة مع جميع الجهات المعنية من جهة، وعلى خلق مجتمعات سكنية تثري السوق العقارية وترفع جودة الحياة».

مشروع «نساج تاون الرياض» الذي يقع ضمن ضاحية الجوان، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، إضافة حضارية جديدة للعاصمة، بالنظر إلى ما يتميَّز به الموقع من خصائص تجمع المواصفات العالمية واحتياجات العملاء، بتوفير وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم ترضي تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم بجودة عالية وأسعار مناسبة للجميع.

هذه الإنجازات الرائعة للشركات السعودية الرائدة، تستحق الفخر وتمنح المواطن فرصًا أكثر، وبجودة أعلى، وتؤكد شعار رتال في اليوم الوطني «نبني وطن.. يسكن فينا».