بلدية المسفلة تصادر عبوات مياه زمزم غير صالحة للاستهلاك

تمَّ اتخاذ الإجراءت النظامية حيال المخالفين
صادرت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 23 عبوة زمزم معروضة للبيع عبر الباعة الجائلين بطُرق غير صحية ومخالفة ضمن نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي أنه تمَّ مصادرة الكمية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنَّ عبوات المياه غير صالحة للاستهلاك نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس وسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية، مؤكدًا منع الباعة من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال.
وأكَّد رئيس البلدية متابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.
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