«عبر زوم».. جامعة نجران تنفذ دورة «مهارات التواصل» عن بُعد

نفذت جامعة نجران ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر دورة تدريبة عن بُعد بعنوان «مهارات التواصل»، وذلك عبر منصة تطبيق زوم.

وتضمنت الدورة عددًا من المحاور منها فهم حقيقة أساسيات مهارات التواصل، وامتلاك الشجاعة، وطريقة التفاعل مع الجمهور، والتواصل من خلال النظر واستخدام الكلمات المناسبة، إلى جانب خصائص الاتصال ومعوقاته وأنواعه المختلفة، وعملية الاتصال الإنساني وأهميتها وعناصرها.

وكانت الجامعة، قد نفذت دورتين تدريبيتين «عن بُعد»؛ الأولى بعنوان «مهارات القيادة وتطبيقاتها في البيئة المدرسية»، والثانية «مهارات التفكير وتطبيقاتها الصفية»، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الجامعة وتستهدف منسوبي التعليم بالمنطقة.

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وهدفت الدورة الأولى إلى إعداد المشاركين نظريًا وعمليًا لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة من خلال إكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر بفاعلية وكفاءة في البيئة المدرسية .

فيما هدفت الدورة الثانية إلى إكساب المشاركين مهارات عالية في مجال إدارة التفكير وحلّ المشكلات واتخاذ القرارات، والقدرة على إدارة فرق العمل والمساهمة في تشكيل الشخصية القيادية القادرة على التوازن الفكري وإدارة حالات التفكير المنهجي بما يؤدّي إلى إدارة السلوك وتحقيق النجاح.

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