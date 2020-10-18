التحالف: سقوط صاروخ باليستي حوثي بصعدة بعد إطلاقه من صنعاء

استمرارًا لانتهاك الميليشيا القانون الدولي الإنساني
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنَّ الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد 18 اكتوبر 2020م) صاروخًا بالستيًا من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وأوضح العقيد المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكّد أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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