بالصور.. أمانة جدة تدشن مبادرة «لننطلق نحو السعادة» للتوعية بسرطان الثدي

في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعوية والتثقيف الصحي، أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع مبادرة «لننطلق نحو السعادة»، وذلك ضمن حملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون والشراكة مع ملتقى الياسمين للفنون والفعاليات ومستشفى سليمان فقيه.

ونفذت المبادرة بمشاركة ٥٠ شخصًا من الدراجين بفريق دراج جدة على الواجهة البحرية، بهدف نشر الوعي لدى المجتمع والتعريف بطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي وأهمية

الكشف المبكر

وتعدّ حملة التوعية بسرطان الثدي مبادرة عالمية يبدأ العمل بها على المستوى الدولي في شهر أكتوبر من كل عام تشمل تنفيذ عدد من المبادرات لتوعية المجتمع، خاصة النساء عن عوامل الخطورة التي تزيد احتمال الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، والفئة المستهدفة، ومكان توفر الخدمة، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.

يذكر أنَّ أمانة جدة تنفذ العديد من برامج التثقيف والتوعية الصحية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وبشراكة مع مؤسسات المجتمع الربحية وغير الربحية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.