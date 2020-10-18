مطار الملك عبد العزيز يجري فرضية حريق وهمي في ساحة الطيران

أعلنت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الأحد، أنها ستبدأ تجربة فرضية في ساحة الطيران، وستشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعد للدخان وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ.

وقال مطار الملك عبد العزيز عبر حسابه الرسمي عبر موقع تويتر: «تنويه: بعد قليل .. ستبدأ تجربة فرضية في ساحة الطيران، وستشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعد للدخان وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ».

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وأضاف أن التجربة ستستمر لأربعة أيام من العاشرة صباحًا لمدة ساعتين يوميًا.

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