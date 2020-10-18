السعودية اليوم / 11 ألف جلسة افتراضية بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع السابع



أبها 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجلت عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد خلال الأسبوع الماضي (الأسبوع السابع من الدراسة )، 11710 جلسات افتراضية، و 11456 محاضرة افتراضية مسجلة.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور نايف جبلي أن العمادة قدمت عددًا من الدورات التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس استفاد منها 690 مستفيدًا، شملت ندوة تعريفية بأداة connectyard ودورة في تصميم الاختبارات الفعالة عبر الإنترنت باستخدام أفضل الممارسات على blakboard ودورة تدريبية في الإدارة الاحترافية للاجتماعات والفعاليات عن بعد عبر منصة zoom كما قدمت العمادة ندوة إلكترونية بعنوان كيف تبدأ في عالم الأمن السرياني استفاد منها 415 مستفيدًا.

كذلك قدمت عمادة التعلم الإلكتروني 3 تصاميم إنفوجرافيك لأعضاء هيئة التدريس والطلاب ودليلًا إرشاديًّا لأعضاء هيئة التدريس، كما بلغت عدد المشاهدات لفيديوهات قناة تمكين من بداية الأسبوع الأول 127,636 مشاهدة.

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13:49ت م

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