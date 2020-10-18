

أبوظبي 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة .

// انتهى //

13:47ت م

0083



أبوظبي 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات ، و 1162 حالة شفاء .وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة .// انتهى //13:47ت م0083

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.