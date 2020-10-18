السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل بالأحساء تشارك في الورشة الإقليمية لفقدان الأغذية



الأحساء 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

شاركت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، في ورشة العمل الإقليمية لفقدان الأغذية وهدرها التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ومعهد تونين بألمانيا ضمن الدورة التاسعة لمجموعة العشرين.

وشارك في الورشة خبراء في مجال الزراعة والغذاء لمجموعة العشرين G20 من أجل تعزيز حلول تحد من الهدر والفاقد الغذائي والاستخدام الفعال للغذاء والمنتجات الغذائية الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح رئيس قسم علوم الغذاء والتغذية الدكتور صلاح العيد، خلال مشاركته المعنونة "إستراتيجية سلسلة التبريد لزيادة كفاءة مراحل سلسلة الإمداد الغذائي في المملكة العربية

واستعرض الدكتور العيد بعض الإستراتيجيات للتغلب على التحديات التي تواجهها سلسلة التوريد الباردة في المملكة، كتطوير نماذج أعمال محسّنة من خلال تعزيز سلاسل التوريد المملوكة للمنتجين، والاستمرار في منح القروض ووسائل الدعم لتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد، وتوسيع نطاق الخطط الشاملة لتشمل قطاع الخِدْمات اللوجستية والنقل، وتطوير ربط سلسلة التبريد متعددة النماذج عبر السكك الحديدية كمسار سريع للمواد سريعة التلف، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

// انتهى //

13:22ت م

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الأحساء 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسشاركت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، في ورشة العمل الإقليمية لفقدان الأغذية وهدرها التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ومعهد تونين بألمانيا ضمن الدورة التاسعة لمجموعة العشرين.وشارك في الورشة خبراء في مجال الزراعة والغذاء لمجموعة العشرين G20 من أجل تعزيز حلول تحد من الهدر والفاقد الغذائي والاستخدام الفعال للغذاء والمنتجات الغذائية الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.وأوضح رئيس قسم علوم الغذاء والتغذية الدكتور صلاح العيد، خلال مشاركته المعنونة "إستراتيجية سلسلة التبريد لزيادة كفاءة مراحل سلسلة الإمداد الغذائي في المملكة العربية السعودية "، أن أهم التحديات التي تواجه سلسلة التبريد في المملكة كالتوازن لمرافق التخزين البارد على طول السلسلة الغذائية، والتكلفة العالية للأنظمة الذكية للمراقبة وتحسين العمليات، وارتفاع تكاليف العقارات اللازمة لإنشاء مشاريع التخزين المبرد، والاستثمار عالي التكلفة مع معدل دوران طويل الأجل لرأس المال، والتكلفة العالية لاستهلاك الطاقة، والتكاليف الكبيرة المرتبطة بالنقل والتوزيع والتخزين.واستعرض الدكتور العيد بعض الإستراتيجيات للتغلب على التحديات التي تواجهها سلسلة التوريد الباردة في المملكة، كتطوير نماذج أعمال محسّنة من خلال تعزيز سلاسل التوريد المملوكة للمنتجين، والاستمرار في منح القروض ووسائل الدعم لتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد، وتوسيع نطاق الخطط الشاملة لتشمل قطاع الخِدْمات اللوجستية والنقل، وتطوير ربط سلسلة التبريد متعددة النماذج عبر السكك الحديدية كمسار سريع للمواد سريعة التلف، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.// انتهى //13:22ت م0073

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