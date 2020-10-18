السعودية اليوم / محافظ الحريق يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"



الرياض 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا، مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، وتستهدف إقامة 22 برنامجاً دعوياً بمساجد وجوامع المحافظة والدوائر الحكومية بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء والمواطنة في المجتمع.

وأثنى الجربا على الجهود المتميزة التي تقدمها الشؤون الإسلامية بالمحافظة عبر تسخير المنابر الدعوية المتنوعة لنشر قيم الانتماء والمواطنة وتعزيز وترسيخ الأمن الفكري لدى المجتمع، مؤكداً أن برنامج المبادرة يعد سابقة في عمل الوزارة تواكب به رؤية المملكة 2030 في نشر قيم الوسطية والاعتدال بالمجتمع.

بدوره، أكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة خالد بن عبدالله الكثيري أن المبادرة ستنفذ بدءا من اليوم بمساجد وجوامع المحافظة، إضافة إلى الإدارات الحكومية وتستمر مدة شهر كامل عبر طرح موضوعات دعوية تناقش أهداف المبادرة يقدمها نخبة مختارة من الدعاة المتميزين.

يذكر أن مبادرة "المملكة توحيد و وحدة" انطلقت بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة، وتتواصل فعالياتها بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض بمحاضرات وندوات وكلمات وخطب جمعة لتعزيز اللحمة الوطنية وغرس قيم الانتماء لدى مختلف شرائح المجتمع، ضمن أهداف ورسالة الوزارة السامية.

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13:20ت م

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