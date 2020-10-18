السعودية اليوم / 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا



طرابلس 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 945 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 48.790 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 725 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 26.889 حالة .

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12:32ت م

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طرابلس 01 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 18 أكتوبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 945 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 26 وفاة ، و 827 حالة شفاء .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 48.790 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 725 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 26.889 حالة .// انتهى //12:32ت م0057

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