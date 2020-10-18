شكرا لقرائتكم خبر عن 1640 عامل وموظف.. "سقيا زمزم" تكثف خدماتها لخدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

رفعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية استعداداتها لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام مكثفة خدمات السقيا للزوار والمصلين وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً.

وأوضح سعادة مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين وتكثيف وزيادة الحقائب على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها

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وأضاف الندوي أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم (١٤٠) موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من (٦٠٠)عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على جميع الورديات وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للزوار والمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم داخل المسجد الحرام وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب كما تشرف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات.

واختتم الندوي تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

يذكر أنه تم توزيع خلال المرحلة الأولى أكثر من (100) ألف لتر من ماء زمزم المبارك عبر الحقائب الأسطوانية على مداخل المسجد الحرام، وتوزيع أكثر من خمس مئة ألف عبوة داخل المسجد الحرام للمعتمرين سواء في المطاف أو المسعى و أوقات الصلوات.