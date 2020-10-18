شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 909 ألف منتجات تجميلية مخالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت هيئة الغذاء والدواء من خلال جولاتها التفتيشية ، أربعة مستودعات غير مرخصة في جدة ، تقوم بتخزين وتداول منتجات تجميلية مخالفة بلغ عددها 909 ألف، وتم مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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