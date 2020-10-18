تركي آل الشيخ يعلق على فوز الأهلي المصري على الوداد المغربي

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على فوز النادي الأهلي المصري على مضيفه الوداد المغربي، أمس السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك، الحمدلله، والتاسعة بإذن الله”، كما أرفق التدوينة بقلب أحمر في إشارة منه لحبه وتعلقه بالفريق المصري.

يذكر أن مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي- انتهت مساء أمس – بفوز الأهلي المصري بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بشكل أكثر من رائع لـ الأهلي المصري الذي نجح سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجدي “قفشة” في الدقيقة الرابعة بعد استغلال خطأ قاتل من أحد لاعبي فريق الوداد.

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وواصل الأهلي المصري ضغطه وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية. وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، احتسب الحكم الزامبي سيكازوي ركلة جزاء لفريق الوداد قام بتصويبها اللاعب بديع أوك لكن حارس الأهلي محمد الشناوي أبدع وتصدى لها، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد بتقدم المارد الأحمر بهدف. وفي الشوط الثاني من المباراة، دخل المارد الأحمر بقوة كبيرة من أجل تأمين موقفه بتسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن المارد الأحمر من إحراز الهدف الثاني عبر التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والستين. وأهدر الأهلي في المباراة فرصة إحراز هدفًا ثالثًا بعدما أهدر لاعبه حسين الشحات فرصة إحراز الهدف بعد انفراده بحارس الوداد. وكانت مباراة الأهلي والوداد أُقيمت على ملعب المُركب الرياضي محمد الخامس بمدينة دار البيضاء المغربية. وستُقام مباراة العودة في دور الـ4 بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

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