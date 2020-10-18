هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق هويتها الجديدة

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم هويتها الجديدة واستراتيجيتها التي تأتي انعكاساً لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023، والتي تعظم من دورها نحو التحول إلى منظم رقمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد، وبما يواكب مستهدفات المملكة الطموحة في رؤيتها 2030.

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وأوضحت الهيئة أن إطلاق هذه الهوية يعد نقطة تحول تاريخية في مسيرة الهيئة وذلك لما تمثله من انتقال استراتيجي على صعيد رسم خارطة الطريق لمستقبل القطاعات التي تضطلع الهيئة بتنظيمها. كما أنه سيسهم في تعزيز رؤية الهيئة ورسالتها الاستراتيجية، بما يصب في مصلحة حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة ومواصلة مسيرة تمكين التحول الرقمي وتنظيمه في المملكة؛ الضمان توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات مرحلي طموحة، من بينها الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة ناضجة تنظيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول العام 2030، والرفع من تصنيفات المملكة في المؤشرات الدولية.

يذكر أن إطلاق “هيئة الاتصالات” لهويتها الجديدة يأتي بالتزامن مع مرور حوالي 20 عاماً على تأسيس الهيئة، شهدت فيها العديد من المراحل المفصلية، ابتداء بتوليها المهام المتعلقة بتقنية المعلومات عقب إنشاء الهيئة بعامين، ومروراً بتحرير أسواق الاتصالات وفتحها للمنافسة، وانتهاء بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية والرقابية القطاع البريد منتصف العام الهجري 1440هـ.





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