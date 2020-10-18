فيديو وصور.. هبوط أرضي وتضرر مركبات وإخلاء موظفين في الخبر

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - الخبر

تسبب هبوط أرضي وقع قبل قليل، في تضرر عدد من المركبات على امتداد طريق “الخبر – الدمام”.

وباشرت فرق الدفاع المدني على الفور، إخلاء أهم برج تجاري على امتداد طريق “الخبر – الدمام”، والذي جرى إخلاؤه بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.

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وباشرت الجهات المختصة الحادث، حيث هرعت فرق من الهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بمواقف السيارات الخاصة بالموظفين.





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