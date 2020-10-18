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فيديو وصور.. هبوط أرضي وتضرر مركبات وإخلاء موظفين في الخبر
إخلاء أهم برج تجاري بالكامل
متابعات الخليج 365 - الخبر
تسبب هبوط أرضي وقع قبل قليل، في تضرر عدد من المركبات على امتداد طريق “الخبر – الدمام”.
وباشرت فرق الدفاع المدني على الفور، إخلاء أهم برج تجاري على امتداد طريق “الخبر – الدمام”، والذي جرى إخلاؤه بالكامل من الموظفين حرصًا على سلامتهم.
وباشرت الجهات المختصة الحادث، حيث هرعت فرق من الهلال الأحمر والدفاع المدني للموقع.
وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بمواقف السيارات الخاصة بالموظفين.
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