شكرا لقرائتكم المرور يحدد قيمة غرامة مخالفة عدم ربط حزام الأمان بجوار السائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-18 المرور يحدد قيمة غرامة مخالفة عدم ربط حزام الأمان بجوار السائق متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد مجدداً من مخالفة البعض بعدم ربط الراكب بجوار السائق “حزام الأمان”. Advertisements وأكدت، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عدم ربط حزام الأمان للراكب بجوار السائق أثناء السير على الطرق يُعد مخالفة. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في فرض غرامة تصل إلى 300 ريال. وكانت إدارة المرور قد أوضحت أمس الحالات التي يجب فيها تشغيل مصابيح إضاءة السيارة، وذلك في إطار دورها التوعوي للحد من الحوادث.

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