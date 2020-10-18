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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة، والوفيات 1101 بنسبة 1%، والمتعافون 95624، لتصل نسبة الشفاء إلى 86.9%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 48، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518، والمنومين في العناية المركزة إلى 203.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 12:51 PM
الوفيات 1101 والمتعافون 95624 ونسبة الشفاء 86.9%109953 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة، والوفيات 1101 بنسبة 1%، والمتعافون 95624، لتصل نسبة الشفاء إلى 86.9%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 48، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518، والمنومين في العناية المركزة إلى 203.
، 109953 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان ،
المصدر : الخليج 365
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