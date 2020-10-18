شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف:إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي من (صنعاء) وسقوطه داخل(صعدة) والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:04 مساءً, 18 أكتوبر 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم (الأحد 18 اكتوبر 2020م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | التحالف:إطلاق المليشيا الحوثية صاروخ بالستي من (صنعاء) وسقوطه داخل(صعدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.