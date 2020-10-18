جمعية رعاية الأيتام بعرعر تودع 466 ألف ريال مساعدات لمستفيديها

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - عرعر

أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، يوم الخميس الماضي ، مبلغ 446.238 ألف ريال مساعدات نقدية وغذائية للأيتام والأرامل لشهر أكتوبر لعام 2020م.

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وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية.

وأشارت جمعية رعاية الأيتام إلى أنه استفاد منها 1071 يتيماً ويتيمة و350 أرملة داخل مدينة عرعر.



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