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الفيديو الذي يتوق العالم لمشاهدته: خط إنتاج لقاح كوفيد-19 من فايزر
تأمل الشركة في توفير 100 مليون جرعة هذا العام
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شركة الأدوية العملاقة الأمريكية فايزر Pfizer صنعت بالفعل مئات الآلاف من جرعات لقاح كوفيد-19 في مصنعها في بورس بلجيكا.
ووثق مقطع فيديو خروج آلاف الزجاجات الصغيرة من خط الإنتاج تحمل جرعات اللقاح الذي يمكن أن ينهي فيروس سارس- كوف 2 المسبب لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويتم تخزين الزجاجات استعدادًا لتوزيعها في جميع أنحاء العالم إذا نجحت التجارب السريرية التي يرى المنظمون أنها آمنة وفعالة حتى والآن، حيث يأمل العملاق الأمريكي في توفير 100 مليون جرعة هذا العام، منها 40 مليون مخصصة للمملكة المتحدة، على أن يأخذ كل شخص جرعتين من اللقاح.
وقال رئيس شركة فايزر في بريطانيا، بن أوزبورن: كان من الرائع رؤية القارورة الأولى تخرج من خط التصنيع، لقد رسمت ابتسامة هائلة على وجه جميع العاملين لرؤية كل هذا الجهد الشاق يتحول بنجاح إلى منتج مفيد للبشرية.
لقاح كوفيد-19 من فايزر
وتجري شركة فايزر مع شركة بيون تيك BioNTech الألمانية تجارب سريرية على 44 ألف شخص، وقالت الأسبوع الماضي إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على موافقة الولايات المتحدة الطارئة على لقاحها في نوفمبر.
وهذا يضع شركة فايزر في مركز الصدارة في السباق لإطلاق لقاح كوفيد-19.
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