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مصرع 10 أشخاص جراء تحطم حافلة وسقوطها في وادٍ عميق بباكستان
المواطان - متابعة
لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، جراء حادث تحطم حافلة وسقوطها في وادٍ عميق على طريق جيلجيت بالقرب من منطقة “تونجوس” شمال باكستان.
وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، اليوم الأحد – أن الحافلة كانت تقل 15 راكباً عندما وقع الحادث وهي في طريقها من مدينة “روالبندي” إلى مدينة “سكاردو”.
وأشارت القناة إلى أن الحافلة سقطت في واد عميق بسبب حدوث انهيار أرضي في المنطقة.
وأضافت القناة الباكستانية، أن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية ويتم في الوقت الحالي إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.
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