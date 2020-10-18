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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي العارضة وفيفا .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 11:44 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل العارضة وفيفا
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظتَي العارضة وفيفا .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسابعة مساءً.
، جازان.. سحب رعدية ورياح نشطة تستمر حتى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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