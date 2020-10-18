، أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ،

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تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.
وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.
ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.أرمينيا أذربيجان
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-18
تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.
وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.
ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
10:40 AM
كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي بين الطرفين
تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.
وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.
ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.
، أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ،
المصدر : الخليج 365
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