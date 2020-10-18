شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الإعلامي والأديب «عبد الله الزيد» عن عمر يناهز 70 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توفي اليوم الأحد الإعلامي والأديب القدير عبد الله بن عبد الرحمن الزيد عن عمر يناهز 70 عام . توفي اليوم الأحد الإعلامي والأديب القدير عبد الله بن عبد الرحمن الزيد عن عمر يناهز 70 عام . ونعى عدد من الإعلاميين والأدباء وجماهير الشاعر الراحل على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فور الإعلان عن الخبر الصادم . يذكر أن الأديب والإعلامي الراحل من مواليد الداهنة عام 1372 هـ ، ومن أحد أبرز أدباء المملكة المعاصرين ، وحاصل على جوائز عديدة من وزارة الإعلام والمهرجانات السعودية والعربية ، وأثرى الحياة الفكرية والأدبية بالعديد من المؤلفات والدواوين الشعرية .

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