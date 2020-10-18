شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تحذر الراكب بجوار السائق من عدم ربط حزام الأمان وتتوعد بالغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جددت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد تحذيرها من عدم ربط الراكب بجوار السائق حزام الأمان . جددت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد تحذيرها من عدم ربط الراكب بجوار السائق حزام الأمان . وأكدت " المرور " أن عدم ربط حزام الأمان للراكب بجوار السائق أثناء السير على الطرق يُعد مخالفة، غرامتها تصل إلى 300 ريال. وكانت "المرور " قد أوضحت أمس الحالات التي يجب فيها تشغيل مصابيح إضاءة السيارة ، وذلك في إطار دورها التوعوي للحد من الحوادث . إقرأ أيضاً :

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