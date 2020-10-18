شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ فرضية اشتعال حريق بمطار الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

ينفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأحد، تجربة فرضية في ساحة الطيران، تشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعد الدخان.

وقال الحساب الرسمي بتويتر لمطار الملك عبدالعزيز، أن الفرضية تستمر أربعة أيام من الساعة الـ10صباحاً، ولمدة ساعتين يومياً، بهدف تدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ.