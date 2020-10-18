شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تمنع ملخصات المناهج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، قرارًا بمنع ملخصات المناهج، مشددة على المعلمين والمعلمات بتقديم الوحدات الدراسية بشكل كامل.

وتسعى الوزارة إلى توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة للطلاب، وذلك حرصاً على أهمية تحمل الطلبة المسؤولية الجادة لبذل أقصى جهودهم في عملية التعلم، مما يحسن من مستوياتهم الأكاديمية.