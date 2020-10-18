بالفيديو.. «المرور» يطيح بسائق مركبة يقود بسرعة جنونية في عقبة ضلع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): نجح رجال المرور بمنطقة عسير في القبض على سائق مركبة قاد بسرعة جنونية على طريق عقبة ضلع . نجح رجال المرور بمنطقة عسير في القبض على سائق مركبة قاد بسرعة جنونية على طريق عقبة ضلع . وقام سائق المركبة المخالف بتصوير فيديو يوثق تهوره وتعريضة حياته وحياة الآخرين للخطر ، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي . وأكدت " المرور " أنه تم إحالة قائد المركبة المتهور للهيئة المرورية لتوقيع العقوبات المستحقة عليه .

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