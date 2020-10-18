شكرا لمتابعة خبر عن شركة بنده للتجزئة تتضامن مع حملة مقاطعة المنتجات التركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت شركة بنده للتجزئة، اليوم الأحد، عن تضامنها مع حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وقالت الشركة، في بيان لها: " لأننا كلنا للوطن، شركة بنده للتجزئة تعلن أنها أوقفت استيراد جميع المنتجات التركية منذ فترة؛ تضامنًا مع الحملة الشعبية للمقاطعة " .

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تصريف المخزون الحالي لحين نفاذه، وذلك دعمًا لتجار الوطن وتفاديًا للتسبب في ضررهم، مضيفة: " نحن ملتزمون بتوفير أسعار تنافسية، وتوفير الدعم الدائم للمنتجات الوطنية " .