شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع عقود الزواج الإلكتروني إلى 61% في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر أكثر من 13700 عقد زواج عن طريق مأذوني عقود الأنكحة في شهر سبتمبر الماضي، 61 % منها إلكتروني التي بلغت 8389 عقداً، مقابل 5322 عقداً جرت وفق الآلية القديمة.

وجاءت الرياض في أعلى القائمة بـ3131 عقداً، تليها مكة المكرمة بـ2992 عقداً، ثم عسير بـ1411 عقداً، ثم الشرقية بـ1297 عقداً، ثم المدنية المنورة بـ1136 عقداً.

ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، في وقت سابق، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة من هنــــــا، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.