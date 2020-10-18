شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: قد يُدعى إلى صلاة الإستسقاء الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد على حالة الإستقرار الجوي على كافة أنحاء أنحاء المملكة .

وقال " المسند " أن هناك حالة استقرار جوي عام قد تستمر حتى نهاية الأسبوع ، وقد يُدعى إلى صلاة الإستسقاء الأسبوع القادم .

وأشار "المسند " إلى استمرار ساعات الليل بمعدل دقيقة ونصف يومياً مع قرب دخول الشتاء .

من ناحية أخرى ، أوضح " المسند " درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم لـ 28 محطة بالمملكة ودرجة الحرارة الكبرى أمس ..

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وسجلت أبها قل درجات الحرارة اليوم بـ 10.8 درجة مئوية ، تلتها خميس مشيط بـ 11 درجة ، ثم حائل بـ 13.8 درجة ، وكانت أعلى درجات الحرارة الصغرى اليوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بـ 25.7 درجة ، فيما جاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

أما درجات الحرارة الكبرى ليوم أمس ، فكان عرفات الأعلى بـ 42 درجة مئوية ، وأبها الأقل بـ 25.5 درجة مئوية ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .