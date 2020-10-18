شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير عسير يكرم 15 رجل أمن من منسوبي الشرطة رفضوا عروضًا مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

كرم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، 15 رجل أمن من منسوبي شرطة المنطقة؛ تقديرًا لجهودهم الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته من الأيادي العابثة؛ حيث تمكن رجال الأمن من إحباط عمليات تهريب مواد مخدرة وأسلحة نارية متنوعة غير مرخصة، إضافة إلى ضبط عدد من الذخيرة الحية، ومبالغ مالية كبيرة كان مصدرها ترويج المخدرات.

وتميز رجال الأمن في تلك العمليات بعدم قبولهم عروضًا بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراح مرتكبي تلك الجرائم، كما أشاد أمير عسير خلال التكريم بأمانة وصدق رجال الأمن، معربًا عن فخره واعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي حالت دون المساس بأمن الوطن والمواطن.

وأشار أمير المنطقة إلى أن هذا الأداء هو قمة في نزاهة النفس واستشعار المسئولية التي تحتم على رجال الأمن العمل بتركيز وتفانٍ، مؤكدًا على أن كل من يعمل بإخلاص سيلقى التكريم اللائق والاحتفاء الذي يستحقه.

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