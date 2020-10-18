شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الغاط: نستهدف زراعة مليون شجرة بحلول عام 2030 تماشياً مع رؤية المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أوضح محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، أن تدشين مبادرة " الغاط الخضراء"، يعد تتويجاً لتجربة المحافظة الرائدة في المجال البيئي حيث إلتزمت الغاط منذ فترة بتعزيز هذا المجال من خلال تفعيل المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع ما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث يعد الحفاظ على البيئة واحداً من أهم أهدافها، مشيراً أن الغاط حظيت بالسبق في هذا المجال، من خلال متنزه الغاط الوطني الذي قام عليه أهالي المحافظة منذ ١٨ عاماً تقريباً.

وذكر السديري أن هذا المشروع جاء بالشراكة مع جهات حكومية وغير حكومية، كما ساهمت جمعية الغاط البيئية بالشراكة مع بلدية الغاط، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومتنزه الغاط الوطني، وإدارة التعليم، ومركز عبد الرحمن السديري الثقافي، بمشروع تشجير سفح الجبل المطل على حديقة الملك سلمان، الذي تبلغ مساحته ٢١٩٠٠٠ متراً مربعاً بأشجار ملائمة للبيئة المحلية تقدر بـ ٣٠٠٠ شتلة، تنفذ على ثلاثة مراحل.

و أشار المحافظ منصور السديري إلى أن محافظة الغاط كان لها السبق في المجال البيئي، من خلال لجنة أهلية باسم لجنة أصدقاء البيئة التى بادرت بفكرة حماية وادي الغاط من الرعي الجائر وزراعة شتلات من الاشجار المحلية حيث تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذة المبادرة واعتمدت مشروع متنزه الغاط الوطني الذي اصبح غابة خضراء يضم أكثر من ١٨٠ ألف شجرة و ١٤٠ نوع من النباتات، كما تم فيها توطين العديد من الحيوانات البرية مثل غزلان الريم وغيرها, كما تبنت الوزارة لفكرة الاستفادة من مياه محطة التنقية وتم زراعة ستون ألف شجرة بأرض مجاورة لمحطة التنقية، كما أن المتنزه يستزرع شتلات من خلال مشاتل متخصصة للأشجار البرية مثل السدر والسمر والطلح والغضى وينتج قرابة ٥٠٠ ألف شتلة سنوياً توزع على متنزهات مختلفة في المملكة, كما تم مؤخراً تأسيس جمعية الغاط البيئية تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فمن خلال الشراكة بين المجتمع المحلي و جمعية البيئة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارة المتنزه الوطني وضعنا خطط لنصل إن شاء الله مع حلول عام ٢٠٣٠ إلى زراعة مليون شجرة إكمالاً لما تم عمله.

وعبر المحافظ منصور بن سعد السديري عن تقديره للقيادة الحكيمة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – والحكومة الرشيدة، لدعمهم غير المحدود، لتلك المشروعات لإعادة التوازن البيئي والتي تعد نموذجاً رائداً على مستوى العالم.

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كما رفع شكره لسمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض لدعمهم وتوجيههم المستمر لتنمية المحافظة وتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الغاط البيئية الدكتور سعد الحسين أن الحس البيئي متجذر في أهالي الغاط منذ القدم حيث يتم وضع مناطق في الوادي أو الحمادة على شكل محميات يمنع الرعي فيها أو الاحتطاب. واليوم نحن في جمعية الغاط البيئية نقوم على تاصيل هذه الفكرة وتعزيزه من خلال عمل برامج توعوية وأعمال مجتمعية لجعل بعض الأودية والشعاب (مثل اباصلابيخ و ام برقاء) محميات طبيعية سوف نقوم بتنظيفها وتشجيرها باشجار ملائمة للبيئة.