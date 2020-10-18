بعد توقفها بسبب كورونا.. السعودية تسمح بأداء صلاة الجماعة في المسجد الحرام

سمحت السلطات السعودية، اليوم الأحد، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، بسبب تدابير الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد التلفزيون السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن السلطات سمحت للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام، وذلك بعد أيام من استئناف أداء العمرة.

ونشر حساب رئاسة شؤون الحرمين بموقع "تويتر" صورا لأول أفواج المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام، إلى جانب جموع المصلين الذين توافدوا إلى المسجد.