مبادرة العطاء الرقمي تعلن عدد 6 دورات مجانية عن بعد للرجال والنساء

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تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح (6) دورات مجانية عن بعد (للرجال والنساء) خلال الاسبوع القادم، في مجالات تشمل (الأمن السيبراني، برامج جوجل، التحول الرقمي، كتابة السيرة الذاتية)، مع شهادات حضور معتمدة للمشاركين على النحو التالي:

– إعداد الاختبارات الإلكترونية باستخدام Microsoft Forms

موعد الدورة: تقام الدورة غداً الأحد 1442/3/1هـ (الموافق 2020/10/18م) الساعة 5:00 مساءاً.

– التعرف على استخدام منصة CoSpaces لتعليم الواقع المعزز والافتراضي

موعد الدورة: تقام الدورة غداً الأحد 1442/3/1هـ (الموافق 2020/10/18م) الساعة 7:30 مساءاً.

– أساسيات استخدام برامج Google

موعد الدورة: تقام الدورة الإثنين القادم 1442/3/2هـ (الموافق 2020/10/19م) الساعة 9:30 مساءاً.

– التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة

موعد الدورة: تقام الدورة الثلاثاء القادم 1442/3/3هـ (الموافق 2020/10/20م) الساعة 9:30 مساءاً.

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– أمن الشبكات والأمن السيبراني

موعد الدورة: تقام الدورة الثلاثاء القادم 1442/3/3هـ (الموافق 2020/10/20م) الساعة 7:00 مساءاً.

– احترافية كتابة السيرة الذاتية

موعد الدورة: تقام الدورة الأربعاء القادم 1442/3/4هـ (الموافق 2020/10/21م) الساعة 8:00 مساءاً.

ملاحظات:

– جميع الدورات عن بعد ومجانية لكافة أفراد المجتمع.

– يوجد شهادات حضور معتمدة (مجاناً).

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال عرض تفاصيل الدورة المطلوبة والضغط على (التسجيل للحضور) عبر الرابط: https://bit.ly/3ahfVUy

Source wadhefa

