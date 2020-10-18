حالات نادرة.. استشاري أمراض معدية يكشف ظروف الإصابة بكورونا مرتين

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كشف استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، الظروف التي عادة ما تصاحب إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد مرتين.
وأكد خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن 20 حالة تأكد إصابتها بكورونا مرتين، وذلك من إجمالي 40 مليون شخص أصيبوا بالفيروس التاجي حول العالم، موضحًا أن أغلب الإصابات للمرة الثانية كانت بسلالة جديدة من كورونا.
وقال إن الأرقام تشير إلى أن الإصابة بكورونا مرتين هو أمر نادر للغاية، غير أن ذلك يؤكد أن الفيروس لديه قدرة على تغيير جلده بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي من المؤكد أن يكون ضمن أولويات خطط شركات الأدوية والأبحاث العلاجية.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة وفاة لشخص أصيب بكورونا مرتين في هولندا خلال الأسبوع الماضي، مما أكد إمكانية الإصابة بالفيروس التاجي مرتين.
Source akhbaar24.argaam
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