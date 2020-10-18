فيديو.. بث مباشر لدروس الأحد من الأسبوع الثامن عبر قناة «عين»

نشرت قناة عين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البث المباشر لدروس اليوم الأحد، من الأسبوع الثامن للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.

وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط التالي

وأعلنت وزارة التعليم، اليوم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث الابتدائي» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكشفت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الرابع والخامس والسادس الابتدائي» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

كما نشرت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف «الأول والثاني والثالث المتوسط» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وقامت التعليم بنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «المستوى الأول» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وأعلنت التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية المستوى الثالث والمستوى الخامس من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

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كما نشرت جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية «عام اختياري– تحفيظ اختياري» من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

يشار إلى أنّ وزارة التعليم هيأت ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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