الأرصاد: الطقس سيكون مستقرًا اليوم على معظم مناطق المملكة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد، لافتةً إلى أن الطقس سيكون مستقرًا على معظم المناطق.

وتوقعت خلال بيان لها أن تكون سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 12 درجة.