الأرصاد تنبه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران حتى الـ 5 مساءً

تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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