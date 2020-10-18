الصحة تعلن تفاصيل حالات كورونا النشطة في المدن والمحافظات

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 863حالة من أصل 8,524 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 328165حالة من أصل 341854 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج(706 في الدمام 691 في الهفوف 582 في المدينة المنورة 383 في جازان 381 في المبرز 339 في مكة المكرمة 203 في حائل 171 في ينبع 154 في القطيف 148 في الظهران 143 في نجران 143 في الجبيل 142 في عرعر 138 في عنيزة 125 في الطائف 119 في بريدة 117 في أبو عريش 113 في خميس مشيط 103 في خيبر 86 في بلجرشي 84 في الخبر 70في صبيا).

كما يتلقى العلاج (68 في بيش 66 في وادي الدواسر 62 في المذنب 57 في رفحا 57 في النعيرية 57 في راس تنورة 56 في بقيق 52 في صامطة 51 في أحد المسارحة 50في الأسياح 49 في الخفجي 48 في بللسمر 45 في القنفذة 43 في العيدابي 43 في المخواة 43 في قرية العليا 41 في البكيرية 40في سبت العلاية 40في صفوى 39 في الجفر 38 في الدلم 37 في جدة 36 في رياض الخبراء 34 في خليص 32 في الخرج 31 في الخرمة 30في العقيق 28 في البدائع 28 في المزاحمية 26 في أبها 26 في فيفا 25 في عفيف 25 في المجمعة 25 في عيون الجواء 25 في الريث 24 في العيون 24 في ظهران الجنوب 24 في المظيلف).

فيما يتلقى العلاج (23 في بيشة 23 في مليجة 23 في ضرما 23 في الدرعية 22 في العلا 20في مهد الذهب 20في حريملاء 20في البشائر 19 في الطوال 19 في الليث 18 في بقعاء 18 في الحجرة 17 في المندق 17 في القوز 17 في حوطة بني تميم 17 في العيص 17 في بني حسن 16 في أحد رفيدة 16 في الزلفي 16 في تربة 16 في السليل 15 في شرورة 15 في رجال المع 15 في ثريبان 14 في طريف 14 في الحناكية 13 في رفائع الجمش 13 في الرويضة 13 في الدوادمي 12 في الباحة 11 في الحرجة 11 في الكامل 11 في قصيباء 11 في قلوة 11 في أملج 11 في شقراء).

وأيضًا علاج (10 في الشعبة 10 في بطحاء 10 في القوارة 10 في النبهانية 10 في الدرب 10 في تبوك 10 في سراة عبيدة 10 في نمرة 10 في تبالة 10 في القيصومة 9 في عقلة الصقور 9 في الرس 9 في تثليث 9 في القريع 8 في بارق 8 في يدمة 8 في حفر الباطن 8 في ضمد 8 في أضم 7 في الدائر 7 في الشملي 7 في المويه 7 في العويقيلة 7 في القرى 6 في الموسم 6 في القحمة 6 في ضرية 6 في الأرطاوية 6 في القويعية 6 في ميسان 6 في الحمنة 6 في ساجر).

Advertisements

فيما يتلقى العلاج (5 في موقق 5 في البرك 5 في سكاكا 5 في رنية 5 في قيا 5 في السليمي 5 في تمير 5 في الحرث 4 في خباش 4 في بدر الجنوب 4 في تنومة 4 في عريعرة 4 في العارضة 4 في الحريق 4 في النماص 4 في ليلى 4 في مركز حدود الحديثة 4 في وادي الفرع 4 في السحن 3 في رابغ 3 في محايل 3 في القريات 3 في البجادية 3 في نفي 3 في ثادق 3 في رماح 2 في الرين 2 في الخاصرة 2 في حبونا 2 في الغزاله 2 في السعيرة 2 في ظلم 2 في المجاردة 2 في الوجه 2 في ضبا 2 في مرات 2 في سلوى 2 في وثيلان 2 في ترج 2 في أم الدوم).

وأخيرًا يتلقى العلاج (1 في فرسان 1 في الذيبية 1 في الشنان 1 في سامودة 1 في سميراء 1 في حوطة سدير 1 في المضة 1 في شواق 1 في المحاني 1 في الحائط 1 في البدع 1 في صوير 1 في تيماء 1 في حقل 1 في دومة الجندل 1 في الفرشة).

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 341854 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328165 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 5165 حالة.